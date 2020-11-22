مودرنا الأميركية: سعر لقاحنا ضد كورونا يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة

2020/11/22 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت شركة “مودرنا” الأميركية سعر بيع لقاحها ضد فيروس كورونا بما يتراوح بين خمسة وعشرين وسبعة وثلاثين دولارا للجرعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” ستيفان بانسل في تصريح لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية، إن هذا سعر عادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي إذا أصيب شخص بفيروس كورونا، مؤكدا أن شركته لا تهتم بالربح فقط.

وكانت شركة “مودرنا” الأميركية أعلنت في وقت سابق، أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية نجاعته بنسبة بلغت أكثر من أربع وتسعين بالمئة.

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