المالية النيابية: موازنة 2021 تقشفية وخالية من التعيينات والمشاريع

2020/11/22 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت اللجنة المالية النيابية، خلوّ موازنة العام المقبل من التعيينات والمشاريع، دون استبعاد تخفيض مخصصات الموظفين.

أعضاء في اللجنة وصفوا في تصريحات صحفية، موازنة العام المقبل بالمختصرة جداً والتقشفية، مرجحا لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات.

وأضافوا، أن الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الإصلاحات ضمن الورقة البيضاء، من دون استبعاد اللجوء الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة.

وتابعوا، أن الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في إثارة ذعر المواطن بأن الشهر الأول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض.

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