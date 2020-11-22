عضو بالاقتصاد النيابية:العراق يستورد سلعاً بـ3 مليارات دولار يسهل تصنيعها محلياً

2020/11/22 | 12:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب العراقي، مازن الفيلي، على أهمية أن تفكر الحكومة جديا باعتماد أنشطة اقتصادية تسهم في تعظيم الإيرادات وامتصاص البطالة وتحريك السوق، وتقليل مبالغ الاستيراد من خلال تنشيط القطاع الخاص …

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