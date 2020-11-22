لجنة نيابية تنفي وجود نية الحكومة تخفيض مخصصات الموظفين

2020/11/22 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي , الاحد , وجود نية للحكومة بتخفيض مخصصات الموظفين, مؤكدا ان الجلسة المقبلة ستشهد استضافة رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي للمناقشة في موضوع توطين جميع رواتب الموظفين.وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ /المعلومة / , إن “الحكومة لم ترسل للبرلمان للحظه موازنة العام المقبل 2021 الى البرلمان والمعلومات المتوفره لدي ان الحكومة لحد الان قد أنجزت الموازنة الاستثمارية فقط”, نافيا “وجود أي نية للحكومة بتخفيض مخصصات الموظفين واذا ما فكرت بذلك فانها ستشمل مخصصات الضيافة للدرجات الخاصة ” .وأضاف البلداوي، ان “مجلس النواب يستضيف في جلسته المقبلة يوم غد الاثنين رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي للمناقشة في موضوع توطين جميع رواتب الموظفيين بما فيهم موظفي الإقليم وجعل رقم وظيفي لكل موظف لغرض فرز الفضائيين ومتعددي الرواتب من خلال توحيد قاعدة للبيانات”.وأشار إلى ان “القوى الكردية في مجلس النواب جمعت تواقيع وباكثر من توقيع لربط موظفي الإقليم بتلك القاعدة”.يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر رجح، اليوم الأحد، لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة.انتهى / 25م

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