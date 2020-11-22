2020/11/22 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابات تربك حسابات الحدود قبل مواجهة الصناعات في الممتاز

ذكر مدرب فريق الحدود مظفر جبار أن الإصابات المتكررة للاعبي الفريق تشكل هاجساً مستمراً للجهاز الفني ووضعتهم في موقف صعب قبيل مواجهة الصناعات الكهربائية في اطار الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز التي ستقام بينهما يوم غد الاثنين على ملعب الصناعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: رفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: رفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).