رئاسة البرلمان تدعو الحكومة للتريث بتنفيذ اتفاق تقاسم أملاك الوقفين

2020/11/22 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – دعا نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الأحد، مجلس الوزراء إلى التريث في تنفيذ اتفاق تقاسم الأملاك بين الوقفين السني والشيعي، فيما طالب بأن يكون القضاء هو الفيصل في حسم موضوع الأوقاف، حفاظاً على السلم المجتمعي والتعايش السلمي.وقال الحداد، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: “نطالب مجلس الوزراء […]

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