الأمن الوطني في بابل يلقي القبض على أربعة اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني

2020/11/22 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من إلقاء القبض وفق اوامر قضائية على أربعة اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني على منصة الفيس بوك عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية ؛ وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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