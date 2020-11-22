2020/11/22 | 12:45 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 22 نوفمبر 2020 | 12:38 مساءً | عدد القراءات : 12

عملوا بالجند والمعسكرات..



القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، القاء القبض على خمسة أرهابيين ضمن مايسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة بداعش في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، انه"من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق إحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذي عمل اثنان منهم في مايسمى ديوان الجند تحت كنى ابومحمود و صدام فيما عمل الثلاثة الآخرين بما يسمى المعسكرات العامة بكنى ابو عبدالعزيز ومنهل ومحمد".

واشارت الى، انه"من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير".

واضافت، انه"تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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