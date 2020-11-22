عضو بالمالية النيابية يكشف موقف لجنته من تخفيض الرواتب والاقتراض في موازنة 2021

2020/11/22 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، إن موازنة 2021 ستكون تشغيلية في غالبها، مبينا أن لجنته رفضت الاستقطاع من رواتب الموظفين سابقاً، وسترفضه بالمستقبل.

وذكر كوجر في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "موازنة 2021 ستكون تشغيلية في غالبها، ومختصرة، ولن تنطوي على تعيينات أو مشاريع استثمارية، موضحا، أن، الموازنة ستضم عجزاً فعلياً وعجزاً مخططاً، وكل المعطلات تشير إلى أن العجز لن يصل إلى 50 بالمئة".

وأضاف، "سنعطي للحكومة حق الاقتراض ضمن قانون الموازنة، لكن سيتم تحديد مبلغ القرض، مبينا، أبدينا امتعاضنا من عدم إرسال مشروع موازنة 2021 طوال الفترة الماضية، ونبهنا وزارة المالية بأنها تأخرت أكثر من شهر على موعد إرسال الموازنة إلى البرلمان".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، "يستحيل على مجلس النواب التصويت على قرض جديد خارج الموازنة، مضيفا، أن لجنته، أعطت للحكومة فسحة للتحرك، ورفضت استقطاع الرواتب، وقالت إن الاستقطاع يجب أن يكون من الدرجات الخاصة والعليا وليس الموظفين العاديين".

وأردف، أن "أي استقطاع سيؤثر مباشرة على المواطن، خصوصاً في ظل صعوبة تقديم الخدمات من قبل الحكومة، مضيفا، أن، الاستقطاع، وتخفيض سعر الصرف أمام الدولار، هي من الخطوط الحمراء بالنسبة للمالية النيابية، ولا يمكن الاقتراب منها".

ورجح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في وقت سابق اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، تخفيض رواتب الموظفين في موازنة 2021، فيما قال إنها ستخلو من التعيينات.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".

وتوقع كوجر، "اللجوء إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة إلى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".

وتحدث مقرر اللجنة المالية الدكتور، احمد الصفار، يوم السبت (14-11-2020)، عن امكانية قيام الحكومة بتعديل سلم رواتب الموظفين.

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