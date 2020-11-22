2020/11/22 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلقت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، تمويل رواتب تشرين الثاني لكافة الوزارات.

وقال مصدر في الوزارة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وجه بإطلاق تمويل رواتب تشرين الثاني، لكافة الوزارات، وذلك بحسب توجيه آخر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "توزيع الرواتب للشهر المذكور، يبدأ اعتباراً من اليوم، وذلك بالنسبة للوزارات والجهات التي لم تتسلم رواتب تشرين الثاني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيعها يبدأ من اليوم.. المالية تطلق تمويل رواتب تشرين الثاني لكافة الوزارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيعها يبدأ من اليوم.. المالية تطلق تمويل رواتب تشرين الثاني لكافة الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).