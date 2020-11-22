2020/11/22 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اقدم موظفو الاجور اليومية والعقود في محطة كهرباء الناصرية، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، على اغلاق المحطة البخارية بالكامل احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن محطة الناصرية البخارية، تم اغلاقها بالكامل من قبل موظفيها من العقود والاجور اليومية، بالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت في بغداد امام وزارة الكهرباء.

واضاف (مراسلنا)، أن الموظفين طالبوا بإلغاء الكتاب الصادر بنقلهم للجباية وصرف رواتبهم المتأخرة، منذ اكثر من 8 اشهر".

وكان العشرات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، تظاهروا الثلاثاء الماضي، أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد للمطالبة بصرف مستحقاتهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، نظموا تظاهرة أمام مبنى وزارة المالية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ شهر آذار ماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقود وأجور محطة الناصرية البخارية يغلقون المحطة ويرفعون طلبين إلى الوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقود وأجور محطة الناصرية البخارية يغلقون المحطة ويرفعون طلبين إلى الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).