الجهاز المركزي للاحصاء يصدر المجموعة الاحصائية (٢٠١٨-٢٠١٩) باللغتين العربية والانكليزية

2020/11/22 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن اصدار الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الاحصائية، التي تضمنت بيانات تفصيلية للسنتين (٢٠١٨-٢٠١٩) .وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان اليوم :" ان المجموعة الاحصائية، صدرت باللغتين العربية والانكليزية، وتضمنت ، بيانات ومؤشرات احصائية تفصيلية عن العراق، خلال عامي (٢٠١٨-٢٠١٩)، واشتملت على (٢٠)بابا هي , الاحوال الطبيعية و التعداد العام للسكان والمساكن و الاحصاءات الزراعية و الاحصاءات الصناعية و احصاءات البناء والتشييد و احصاءات النقل والاتصالات و احصاءات الارقام القياسية - الاحصاءات المالية واحصاءات التعليم واحصاءات الصحة و احصاءات الثقافة والاعلام و الاحصاءات الاجتماعية و احصاءات التجارة الخارجية واحصاءات الحسابات القومية و احصاءات الاحوال المعيشية - احصاءات التجارة الداخلية و الاحصاءات النفطية و احصاءات التنمية البشرية و احصاءات السياحة ".وبين ان ,المجموعة الاحصائية تعد وثيقة مهمة ومصدرا موثوقا، للبيانات والمؤشرات الاحصائية في جميع المجالات"./انتهى2

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