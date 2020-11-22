بمشاركة 100 شركة محلية وعربية واجنبية .. انطلاق فعاليات مهرجان البصرة الدولي السادس للتسوق غدا

2020/11/22 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / تنطلق يوم غد الاثنين في البصرة فعاليات مهرجان البصرة الدولي السادس للتسوق بمشاركة شركات محلية ودولية ويستمر لمدة 17 يوما على ارض معرض البصرة الدولي .وذكر مسؤول العلاقات والإعلام للمهرجان اسامة مجيد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان 100 شركة محلية ، واخرى من ايران ومصر والهند وطاجكستان والمغرب والأردن ،ستشارك في المهرجان ، للفترة من 23 تشرين الاول الحالي لغاية التاسع من كانون الاول المقبل " .واضاف:" ان المعرض سيشهد عرض منتوجات عراقية وعربية ودولية من قبل الشركات المشاركة من المواد الغذائية والمرمر والثريات والمواد الكهربائية والنحاسيات والملابس والعطور والمواد المنزلية وغيرها من المواد ".ودعا مجيد المواطنين الى الالتزام باجراءات السلامة والوقاية بوضع الكمامات وارتداء القفازات اثناء الحضور الى المهرجان ./انتهى

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