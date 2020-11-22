رفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء خور الزبير

2020/11/22 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم رفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة المتواجدة داخل الحرم الكمركي للميناء بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة الميناء وقيادة القوة البحرية والمركز الكمركي وبحضور ممثلي الأجهزة الأمنية وبدعم القوة الساندة.

وذكرت الهيأة في بيان ان “هذا الإجراء ياتي لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم الكمركي وخلق بيئة آمنة لعمل الدوائر العاملة ومنع الأشخاص غير المخولين من الدخول بدون ما يثبت ممارسة عملهم وفق القوانين والتعليمات”.

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