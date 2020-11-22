2020/11/22 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، الجهات المعنية للكشف عن مصادر اطلاق صواريخ الكاتيوشا نحو المنطقة الخضراء ومحاسبة الجهات المقصرة، فيما بينت أن اطلاق الصواريخ يهدد استقرار العراق.وقال عضو اللجنة، علي الغانمي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اطلاق صواريخ الكاتيوشا نحو المنطقة الخضراء، امر ليس بالجديد، وإنما رافق الحكومات المتعاقبة في البلاد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية تدعو الجهات المعنية للكشف عن مصادر اطلاق صواريخ الكاتيوشا نحو المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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