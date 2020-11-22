زيدان والغانمي يبحثان التعاون المشترك في مكافحة الجريمة

2020/11/22 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، التعاون المشترك في مكافحة الجريمة.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، في مكتبه اليوم الأحد، وزير الداخلية عثمان الغانمي وعدداً من المدراء والضباط في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا التعاون المشترك بين القضاء ووزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف صورها".





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