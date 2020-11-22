الزيدان يبحث مع الغانمي التعاون المشترك في مكافحة الجريمة بمختلف صورها

2020/11/22 | 12:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، التعاون المشترك في مكافحة الجريمة.وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، في مكتبه اليوم الأحد، وزير الداخلية … Readmore

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