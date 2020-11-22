2020/11/22 | 12:51 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 12 مليونا في الولايات المتحدة الامريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/22 | 12:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 12 مليونا في الولايات المتحدة الامريكية) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 12 مليونا في الولايات المتحدة الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).