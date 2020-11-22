2020/11/22 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا مشتركـا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة قانون معادلة الشهادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تستضيف وزير التعليم العالي ومسؤولي الوزارة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تستضيف وزير التعليم العالي ومسؤولي الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).