بالوثيقة .. القضاء الاعلى يخاطب نزاهة النجف بخصوص شبهات فساد في مشروع مقبرة النجف النموذجية

2020/11/22 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب مجلس القضاء الأعلى، الأحد، مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات “هدر للمال العام” في مشروع “مقبرة الجديدة”.وحصل “ناس” على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ (12 تشرين الثاني 2020)، أشارت إلى إحالة كتاب من … Readmore

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