2020/11/22 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت صباح اليوم الأحد، ولاية سكيكدة شمال شرقي البلاد.وبحسب بيان “مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء”، تم تسجيل الهزة على الساعة 04:53 صباحا بالتوقيت المحلي (03:53 بتوقيت غرينتش)، ولم تصدر أي معطيات رسمية حول ما إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية قوتها 5.2 درجة تضرب ولاية شمال شرقي الجزائر المركز الخبري الوطني.

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