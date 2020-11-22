2020/11/22 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأحد، إلقاء القبض على عدد من المتهمين و المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة من قبل مديرية مكافحة اجرام بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، انه “بناء على توجيهات وزير الداخلية والمتابعة المباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 19 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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