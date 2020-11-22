المرصد: مقتل 15 مسلحا أجنبيا لميلشيات موالية لإيران شرقي سوريا

2020/11/22 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل 15 مسلحا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية باستهداف جوي على تمركزات لهم.

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