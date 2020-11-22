المالية النيابية تجدد رفضها الاستقطاع من رواتب الموظفين في موازنة 2021

2020/11/22 | 13:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، إن موازنة 2021 ستكون تشغيلية في غالبها، مبينا أن لجنته رفضت الاستقطاع من رواتب الموظفين سابقاً، وسترفضه بالمستقبل.

وذكر كوجر في حديث متلفز تابعته قناة (7sky) أن “موازنة 2021 ستكون تشغيلية في غالبها، ومختصرة، ولن تنطوي على تعيينات أو مشاريع استثمارية، موضحا، أن، الموازنة ستضم عجزاً فعلياً وعجزاً مخططاً، وكل المعطلات تشير إلى أن العجز لن يصل إلى 50 بالمئة”.

وأضاف، “سنعطي للحكومة حق الاقتراض ضمن قانون الموازنة، لكن سيتم تحديد مبلغ القرض، مبينا، أبدينا امتعاضنا من عدم إرسال مشروع موازنة 2021 طوال الفترة الماضية، ونبهنا وزارة المالية بأنها تأخرت أكثر من شهر على موعد إرسال الموازنة إلى البرلمان”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، “يستحيل على مجلس النواب التصويت على قرض جديد خارج الموازنة، مضيفا، أن لجنته، أعطت للحكومة فسحة للتحرك، ورفضت استقطاع الرواتب، وقالت إن الاستقطاع يجب أن يكون من الدرجات الخاصة والعليا وليس الموظفين العاديين”.

وأردف، أن “أي استقطاع سيؤثر مباشرة على المواطن، خصوصاً في ظل صعوبة تقديم الخدمات من قبل الحكومة، مضيفا، أن، الاستقطاع، وتخفيض سعر الصرف أمام الدولار، هي من الخطوط الحمراء بالنسبة للمالية النيابية، ولا يمكن الاقتراب منها”.

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