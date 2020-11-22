تقرير: ترامب يفكر في طرق لكسب المال وفتح قناة تلفزيونية للعودة بانتخابات 2024

2020/11/22 | 13:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، الاحد، ان اخلاقيات الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد ظهرت في مؤتمر صحافي في البيت الابيض بشأن وباء كورونا حيث ترك المؤتمر وذهب ليلعب الغولف مما اكسبه لقب لاعب الغولف الاول من قبل مراسلي البيت الابيض .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب يريد الحفاظ على أسلوب حياته الخالي من الهموم بعد مغادرة البيت الأبيض، حيث اخبر مستشاريه المقربين أنه يريد أن يظل قوة حاضرة في السياسة والإعلام – ربما عن طريق الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى عام 2024 وانه يمكن ان يعلن عن هذا الترشح قبل نهاية هذا العام كما كشف عن ذلك احد المقربين منه”.واضاف أن ” ترامب يحاول اكتشاف طرق جديدة لكسب المال مقابل عمل قليل نسبيًا ، مثل إلقاء خطابات مدفوعة الأجر لمجموعات شركات أو بيع تذاكر التجمعات.



بالإضافة إلى ذلك ، قد يحاول كتابة مذكرات لتصفية الحسابات عن الفترة التي قضاها كرئيس والظهور على شاشة التلفزيون ، بأجر أو بدون أجر “.وتابع أن ” من بين المشاريع الاخرى والتي تحدث عدد كبير من شركاء ترامب عنها هو انشاء شركة اعلامية خاصة به وقناة تلفزيونية ، حيث قال العديد من المقربين من الرئيس إنهم يعتقدون أن هذا الخيار أقل احتمالًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه سيكون مهمة شاقة دون نجاح مضمون”.واوضح التقرير ان ” ترامب على عكس رونالد ريغان او جورج بوش يحاول البقاء والهيمنة على الحزب الجمهوري ، فيما قال مايكل ستيل رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين إنه ” يريد استهلاك الحزب بجنونه “.واشار التقرير الى أن ” هناك أيضًا ضغوط على ترامب لتحقيق الدخل في فترة ما بعد الرئاسة في ضوء ديونه الشخصية ومشاكله القانونية، حيث أن لديه مدفوعات مستحقة على مدى السنوات الأربع المقبلة مقابل أكثر من 400 مليون دولار على شكل قروض ويمكن أن يتحمل رسومًا قانونية كبيرة تتعلق بسلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية”.انتهى/ 25 ض

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