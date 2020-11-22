المالية تطلق تمويل تشرين الثاني لجميع المؤسسات

2020/11/22 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأفادت صحيفة "الصباح" الرسمية، الأحد، بأن توزيع رواتب الموظفين سيبدأ اعتباراً من اليوم.

وذكرت الصحيفة، أن "وزارة المالية تطلق تمويل شهر تشرين الثاني لجميع الوزارات والدوائر وتوزيع الرواتب يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد".

وكانت وزارة المالية أعلنت، الخميس (12 تشرين الثاني)، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي، بعدما صوت البرلمان، فجر ذلك اليوم، على قانون الاقتراض لتغطية الرواتب.

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