رئاسة البرلمان تدعو مجلس الوزراء للتريث في تنفيذ اتفاق تقاسم الأملاك بين الوقفين السني والشيعي

2020/11/22 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الأحد، مجلس الوزراء إلى التريث في تنفيذ اتفاق تقاسم الأملاك بين الوقفين السني والشيعي، فيما طالب بأن يكون القضاء هو الفيصل في حسم موضوع الأوقاف، حفاظاً على السلم المجتمعي والتعايش السلمي.وقال الحداد، … Readmore

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