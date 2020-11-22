علي رضا رئيسي: 79 مليونا من أصل82 مليون إيراني معرضون للإصابة بكورونا

2020/11/22 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرت الجهات الصحية الإيرانية، بإمكانية ان يتعرض تسعة وسبعون مليون مواطن من أصل عدد السكان البالغ اثنان وثمانون مليونا، الى خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم مركز مواجهة الفيروس علي رضا رئيسي، ان سبعا وعشرين محافظة من محافظات إيران الاحدى والثلاثين صنفت ضمن المناطق الحمراء، نتيجة الارتفاع الكبير الذي تشهده في اعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، وبعد ان وصل عدد المصابين يوم أمس السبت الى ثلاثة عشر ألفا، على الرغم من إجراءات الحظر المشددة التي فرضتها السلطات، والتي قوبلت بتجاهل شعبي كان واضحا من خلال اكتظاظ الشوارع والأسواق بالمواطنين في العاصمة طهران والمدن الأخرى التي شملها الحظر.

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