عون: لبنان أسير منظومة فساد سياسي مالي مغطى بدروع الطائفية

2020/11/22 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات بالمنطقة والعالم من تغيرات، وللخروج بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش فداء لمحرقتها، على حد قوله.

وذكر عون في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، ذكر أن لبنان أسير لمنظومة فساد سياسي ومالي وإداري وهو مغطى بشتى أنواع الدروع الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها، لافتا إلى أنه لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد.

وقال عون إن المتغيرات الإقليمية والدولية سيكون لها انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن.

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