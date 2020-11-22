ترمب: على المحاكم والهيئات التشريعية ضمان نزاهة انتخاباتنا

2020/11/22 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

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طالب المرشح الجمهوري دونالد ترمب الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة عدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية

ترمب تساءل في تغريدة على حسابه بتويتر، حول قيام منافسه الديمقراطي جو بايدن بتشكيل مجلس الوزراء بهذه السرعة؟، لافتا الى أن فريق المحققين التابع له كشف مئات الآلاف من الأصوات المزورة، بما يكفي “لقلب” نتائج أربع ولايات على الأقل، مبينا أن هذا كافٍ للفوز بالانتخابات.

ودعا المحاكم والهيئات التشريعية للحفاظ على نزاهة انتخابات، مختتما تغريدته بأن العالم أجمع يشاهد.

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