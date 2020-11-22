رئيس مجلس القضاء يبحث مع السفير الفرنسي استعدادات توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين

2020/11/22 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الأحد، السفير الفرنسي في العراق برنو اوبيرت والمستشار الثقافي في السفارة الدكتورة سلوى ناكوزي.

وذكر بيان عن القضاء تلقته “تقدم” أن “الجانبين بحثا الاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين المعهد القضائي في العراق والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا”.

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