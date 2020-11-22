المالية تطلق تمويل رواتب تشرين الثاني

2020/11/22 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة المالية، اليوم الاحد، تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني.وذكرت صحيفة “الصباح”، ان “وزارة المالية أطلقت تمويل شهر تشرين الثاني لجميع الوزارات والدوائر”.وأشارت الى ان “توزيع الرواتب يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد”.

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