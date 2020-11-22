رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء في العراق، السيد مصطفى الكاظمي - كاظم حبيب

2020/11/22 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المحتماستمعت بإصغاء واهتمام للمؤتمر الصحفي الذي عقدتموه يوم الثلاثاء المصادف 17/11/2020، وتطرقتم فيه إلى عدد من المسائل التي اعتبرتموها إنجازاً لكم ولحكومتكم، لاسيما تحديديكم لموعد الانتخابات المبكرة، وأشرتم إلى المشكلة المالية التي تعيق عمل مفوضية الانتخابات.



ثم تطرقتم إلى اعتقال متهمين بالفساد وبروز ضغط متزايد عليكم لإطلاق سراحهم.



ثم تطرقتم إلى ج ......





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