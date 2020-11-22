من تاريخية صراع الهوية في العراق المعاصر (1- 5): - عقيل الناصري

2020/11/22 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري 1.1 - البـدايــات:منذ انتكاسات الحضارات الأولى القديمة في وادي الرافدين وإلى الغزوات الخارجية ما قبل وبعد القرون الوسطى، بخاصة منذ سقوط بغداد في عام 1258 ، ومن ثم سيطرة الدولة العثمانية ، الأسوء في تاريخية الاحتلالات، دخل العراق في الحلقة المفرغة للتخلف، وتشتت قواه الاجتماعية وهدمت القاعدة المادية التحتية اللازمة للتطور ..



وتكاثرات النكبات الطبيعية والاجتماعية والحروب الداخلية والخارجية، م ......





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