بليز باسكال (1623 - 1662)([1]) - غازي الصوراني

2020/11/22 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني فيلسوف ولاهوتي وفيزيائي وعالم رياضيات فرنسي، قضى معظم حياته مريضاً وتوفى وعمره 39 عاماً، بسبب إصابته بمرض منذ بلوغه سن الثانية عشر، أدى إلى عجزه عن الحركة والسير، وسبب له معاناة هائلة حتى وفاته.كان والده قاضياً وعالماً بالرياضيات والعلوم وصديقاً لديكارت ، ترك أثراً واضحاً في ابنه باسكال الذي نبغ في الرياضيات واخترع في شبابه أول آلة حاسبة في التاريخ الانساني، كما وضع ما يعرف بـ"مثلث باسكال" ......





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