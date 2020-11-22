2020/11/22 | 13:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد، إن موازنة 2021 ستكون تشغيلية في غالبها، مبينا أن لجنته رفضت الاستقطاع من رواتب الموظفين سابقاً، وسترفضه بالمستقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالمالية النيابية: موازنة 2021 اغلبها تشغيلية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالمالية النيابية: موازنة 2021 اغلبها تشغيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).