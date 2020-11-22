إنقاذ شخص حاول الانتحار في الكوت

2020/11/22 | 13:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { واسط: الفرات نيوز} أنقذت فرق الشرطة النهرية في محافظة واسط،اليوم الاحد، شخصا حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر الكرامة في مدينة الكوت.

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