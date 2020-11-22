النزاهة العراقية تطالب باستعادة 40 مليون دولار لمشاريع متلكئة بمطار النجف الدولي

2020/11/22 | 13:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، إن عدم مطالبة إدارة مطار النجف الأشرف الدولي للشركات المنفّذة لمشاريع فيه بتجديد خطابات الضمان، قد تسهم بعدم إعادة مبالغ الدفعة الأولى، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة …

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