الموارد المائية : السدود آمنة وتحت السيطرة

2020/11/22 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – ورد عبد الامير

أكدت وزارة الموارد المائية اليوم الأحد ، أن وضع السدود تحت السيطرة،قد تم، فهي جاهزة لاستقبال أيَّة كميات إضافية من المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عوني ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السيول غطَّت أغلبَ مناطق ديالى وبعض الوديان التي تحد العراق من الجانب الشرقي مع ايران ويتم استقبال المياه في هور الشويجة في واسط ".

واوضح ،أن " كميات المياه غير مقاسة لغاية الان بسبب استمرارها في الجريان" .

واكد، أن" وضع السدود في العراق ممتاز وآمن، ونحن على استعداد تام لمواجهة السيول والأمطار قبل موجة الأمطار بسبب التوقعات الجوية".

واوضحت هيأة الانواء الجوية أمس السبت أن كمية الأمطار المتساقطة في بغداد وحدها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بلغت67.7 ملم"، لافتاً إلى أن هذه الكميات تعد جيدة مقارنة مع قلة الوقت المتساقط فيه".

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