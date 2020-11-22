توجيه جديد من وزارة المالية بشأن رواتب تشرين الثاني

2020/11/22 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مصادر في وزارة المالية اليوم الأحد عن توجيه الاخيرة بتمويل رواتب تشرين الثاني لكافة الوزارات.

وقال المصدر بحسب الصحيفة الرسمية، إن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وجه بإطلاق تمويل رواتب تشرين الثاني، لكافة الوزارات، وذلك بحسب توجيه آخر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف، أن “توزيع الرواتب للشهر المذكور، يبدأ اعتباراً من اليوم، وذلك بالنسبة للوزارات والجهات التي لم تتسلم رواتب تشرين الثاني”.

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