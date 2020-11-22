2020/11/22 | 13:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اللجنة الأولمبية سرمد عبد الاله يزور اقسام ودوائر اللجنة ويجتمع بموظفيها لتوجيههم بآليات العمل المستقبلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/22 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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