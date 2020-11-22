نشر اسعار الدولار والعملات الاجنبية

2020/11/22 | 13:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نشر أسعار اليوم الأحد (22-11-2020) صرف العملات العربية مقابل الدولار وهي الأكثر تداولاً عند العراقيين بشكل عام".

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