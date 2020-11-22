العراق قد يدخل مفاوضات جديدة من أجل لقاحات فيروس

2020/11/22 | 13:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الأحد، سعي العراق إلى تفاهمات جديدة لاستيراد كميات إضافية من لقاحات فيروس "كورونا" تفوق حجم الاتفاقية المبرمة.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحافي، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "العراق ماضٍ في اتفاقه مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فضلاً عن التواصل مع الشركات المصنعة".

وأكد عبد الأمير، أنّ العراق سيستورد "أي لقاح يحرز موافقة منظمة الصحة العالمية"، مشيرًا إلى "إمكانية استيراد كمية إضافية من لقاح فيروس كورونا، لتغطية جزءٍ آخر من النسبة المتبقية من السكان، في حال توفرت التخصيصات المالية".

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة، أنّ "العراق وقَّع على اتفاقية مع مرفق كوفاكس (Covaxfacility) التابع إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، للحصول على لقاحات تغطي 20 بالمئة من سكان العراق، أي حوالي 8 ملايين جرعة، من أي لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، بعد انتهاء كل التجارب العلمية".

وأشار مدير دائرة الصحة العامة، إلى أنّ "ما يعلن من قبل الشركات المصنعة عن نتائج فعالية لقاحاتها، هو سباق تسويقي بينها، في إطار طمأنة العالم بقرب إنتاج اللقاح الواعد".

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