التربية تحدد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

2020/11/22 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حددت وزارة التربية، الأحد، موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي.ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن مكتب وزارة التربية، القول إن “نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي بفرعيه : العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي )، والأدبي،ستعلن خلال الأسبوع الحالي”.وأعربت الوزارة، عن “تمنياتها بالنجاح للطلبة في اكمال مسيرتهم التعليمية”.وفي وقت سابق، […]

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