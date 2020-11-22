العراق “ملزم” بخطوة ضرورية لمنع فقدان ايراداته من النفط العام المقبل

2020/11/22 | 13:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

علقت لجنة النفط والطاقة النيابية حول امكانية تخلي العراق عن التزامه باتفاق اوبك ورفع سقف انتاجه لتعويض عجزه المالي في العام المقبل.

وقال عضو اللجنة غالب محمد في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، ان “العراق احد الدول التي تعتمد على النفط في موازنته العامة بشكل كلي، وبالتالي فإن أي خلل في تغيير سعر النفط او تخفيضه بمقدار دولار واحد يؤثر على اقتصاده”، مشددا على ضرورة “التزام العراق بقرارات اوبك لانه اي خسارة تحصل يكون تاثيره اكبر من دول الجوار الاخرى المنتجة للنفط”.

واضاف محمد انه “في حال قررت منظمة اوبك+ في اجتماعها القادم بتمديد التخفيض لفترة أخرى فإن عدم التزام العراق بذلك سيؤثر على اقتصاده بشكل خاص والعالم بشكل عام ويؤدى أيضا الى خسارة إيراداته المالية بصورة أكبر نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا كما شهدنا ذلك في شهر نيسان الماضي”.

واشار محمد الى انه “بامكان العراق ان يتفق مع دول الجوار من السعودية والإمارات والكويت الاعضاء في منظمة أوبك بمساعدته بان يحصل على زيادة في انتاجه النفطي أكثر مما حدد له سابقا باعتبار ان وضع العراق الاقتصادي حاليا غير جيد”، مؤكدا أن “الاتفاق من شأنه أن يعطي استقرارا في أسعار النفط عالميا واحتمالية ارتفاع هذه الأسعار مستقبلا”.

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