2020/11/22 | 13:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الأحد، ضبط أكثر من 10 ملايين دينار مزيفة بحوزة ثلاثة أشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة أربيل تحبط صرف ملايين الدنانير المزيفة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة أربيل تحبط صرف ملايين الدنانير المزيفة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).