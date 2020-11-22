ثغرة خطيرة في

2020/11/22 | 13:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردولية: الفرات نيوز} أعلن فيسبوك، أنه قام بإصلاح "خطأ فادح" في تطبيق "ماسنجر" الخاص به، بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقا لتقارير "زي دي نت".

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