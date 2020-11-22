من بينها الخدمات الأساسية، إدارة ناحية تلعزير تستمر بتوفير الخدمات للأهالي وتؤكد عودة 400 عائلة الى مركز الناحية

2020/11/22 | 13:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين رغم قدوم فصل الشتاء والدمار الذي لحق بالمنازل، إلى أن العوائل الايزيدية النازحة في إقليم كردستان تعود بشكل مستمر إلى ناحية تل عزير جنوب جبل شنگال غرب محافظة نينوى.العوائل العائدة إلى الناحية تشتكي من عدم وجود الخدمات المطلوبة في المنطقة وتناشد الجهات المعنية لتوفير ما يحتاجونه الأهالي هناك.عن …

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