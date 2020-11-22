كربلاء تعيش مستوى “الذروة” بإحدى المنتجات.. ونداء عاجل لغلق الحدود

2020/11/22 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء، الاحد، الحكومة المركزية اغلاق المنافذ الحدودية أمام المحاصيل المستوردة لاسيما محصول الطماطة الذي تنتج منه المحافظة ١٨٠٠ طن يومياً.

وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي في تصريح صحفي، ان “كربلاء تعيش وقت الذروة بالإنتاج في محصول الطمامة حيث تنتج ١٨٠٠ طن ويستمر لمدة الشهرين المقبلين، وعلى الحكومة اغلاق المنافذ الحدودية وايقاف الاستيراد دعما للانتاج المحلي”.

واضاف الكريطي ان “انتاج الفلاحين والمزارعين يعتمد على تمويلهم الذاتي دون دعم من حيث الأسمدة والبذور والوقود والمستلزمات الزراعية”، مشيرا الى ان “عدم حماية المنتج المحلي سبب اضرارا كبيرة لحقت بالفلاحين والمزارعين”.

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