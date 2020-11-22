وزارة الشباب تؤكد جاهزية ملعب كربلاء لاحتضان كلاسيكو العراق

2020/11/22 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكدت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب كربلاء الدولي سعة 30 ألف مُتفرج لاحتضان مُباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن مُنافسات الجولة الرابعة من الدوري المُمتاز بكرة القدم للموسم 2020-2021.

وقال مُدير عام دائرة الأقاليم والمُحافظات طالب جابر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" الدائرة أكملت جميع المُتطلبات من خلال تجهيز الملعب الرئيسي وملاعب التدريب والأمور الأُخرى بحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بضرورةِ تهيئة ملعب كربلاء الدولي لتضييف مُباريات الدوري المُمتاز ودوري أبطال آسيا".

وأضاف جابر أن" ملاكات ملعب كربلاء الدولي استنفرت جُهودها حتى يكون الصرح الرياضي بأبهى صورة وهو يستقبل مُباراة كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية يوم غد الاثنين ".

وافتتح ملعب كربلاء في العام 2016، وفق طراز معماري يُحاكي الملاعب الأوروبية، وَسَبق أن استقبل العديد من المُباريات الرسمية للمُنتخبات والفرق العراقية، وأبرزها بطولة غرب آسيا التاسعة للمُنتخبات بكرة القدم 2019.

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